¡õTEAM¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ë±©¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡õTEAM¤Î9¿Í¤¬±©¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¿À¡¹¤·¤¤Å·»È¤Ë¡ÊÅê¹Æ13·ï¡Ë ¢£¡õTEAM¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØBack to Life¡Ù¤ÇÁ´°÷Å·»È¤ËÊÑ¿È ¤³¤ì¤Ï¡õTEAM¤¬10·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡¢´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤Î¡ÖGAZE ver.¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÏÀ¶ÎÃ´¶