彼氏からLINEの返信が来た瞬間、「もしかして浮気してる？」と感じたことはありませんか？そこで今回は、警戒心を持つべき「男性からの返信内容」を紹介するので、ぜひ覚えておいてください。「ごめん、寝てた」夜にLINEしても返信がなく、次の日になって「ごめん、寝てた」と返信が来る場合は要注意。大抵の場合、すぐに返信できなかった事情があるはずで、寝ていたというのは言い訳にすぎない可能性が高いでしょう。特に毎日のよ