G大阪はあす18日、リーグ柏戦（パナスタ）を迎える。リーグ鹿島戦（4日）の引き分けで公式戦連勝は「7」で止まったが、負けなしは同8試合継続。ダニエル・ポヤトス監督はリーグ中断期間中に「自分たちのアイデアを良くしていくことに重点的に取り組んできた。特に残りの3分の1の崩し方。チャンスをより作っていくことに焦点を当ててきた」と攻撃面に磨きを掛けてきたと明かした。相手は優勝争いの位置にいるが、ホームでの対柏