今週目まぐるしく動いている政局。急接近する自民党と日本維新の会の行く末は。維新・吉村洋文代表に聞きます。【写真で見る】維新から自民へ提示した“12の政策”「食品消費税2年間ゼロ」も本当に“宿敵” 自民と連立組む？小川彩佳キャスター：元々今回のご出演は大阪から生中継という形でしたが、急遽こうした形で生放送にお越しいただくということになりました。これは17日に、この連立を巡る協議に参加されるとか、連