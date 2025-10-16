「太ももや腰まわりが気になるけど、激しい運動は苦手…」という人にこそ試してほしいのが、体を大きくねじるヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタ・トゥリコーナ・アーサナ（ねじった三角のポーズ）】。太もも裏のハムストリングスがしっかり伸び、腰まわりや二の腕まで自然に引き締まります。呼吸を深めながらねじることで、巡りが整い、体が内側からポカポカに。無理なく“全身スッキリ”を叶えてくれるのが魅力です。🌼ぽっ