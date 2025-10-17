2025年10月11日（土）日本橋三井ホールにて、East Of Edenのライブ＜East Of Eden Special Live 2025 〜 PURPLE ROSE Session 〜＞が開催された。オーピニングでは、East Of Edenが主題歌を務めるドラマ「御社の乱れ正します！」シーズン1の映像が流れると、主人公・三枝玲の「クリーニングを開始する」とキメセリフからスクリーンが上がり、SEに乗せてEast Of Edenのメンバー5人が登場。MIZUKIが叩くシンバルのカウントから演奏が