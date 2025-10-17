ＫＩＳＳの創設メンバーでギタリストのエース・フレーリーさんが現地時間１６日に７４歳で死去した。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が１７日、報じた。報道によると、エースさんは９月にスタジオで転倒して脳出血を起こし、生命維持装置を付けて治療を受けていたが回復せず、ニュージャージー州モリスタウンで家族に見守られながら息を引き取ったという。エースさんの家族はインスタグラムで訃報を伝えて「私たちは、深い悲しみ