毎日欠かさずしている“洗顔”。でもそのやり方、実は肌を傷める原因になっているかもしれません。メイクを落としたあとにゴシゴシ洗う、朝は水だけで済ませるといった何気ない習慣が、乾燥やくすみの引き金になることも。美肌の基本は「正しい洗顔」。そこで今回は、肌トラブルを防ぐために見直したい【正しい洗顔ルール】を紹介します。🌼毛穴レス肌は夢じゃない！続けるほど“つるすべ美肌”へ近づく【最新スキンケアの