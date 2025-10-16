「前はもっと優しかったのに」「LINEの返信が減った気がする」--そんな彼の変化に不安を覚えたことはありませんか？でも、それは“冷めた”わけではなく、“安定期に入った証拠”かも。恋愛初期のドキドキは落ち着き、信頼と安心感がベースになってきたサインともいえるのです。連絡が減る＝信頼している証拠付き合いたては、男性は女性のことをつなぎとめたくてマメに連絡を取りがち。けれど、関係が安定してくると「連絡がなくて