AKB48・小栗有以が、12月5日に宝島社より1stフォト＆スタイルブックを発売することが決定。先行カット3点が公開された。【写真】上目遣いの瞳に吸い込まれそう！AKB48・小栗有以 1stフォト＆スタイルブック先行カット小栗有以は、2001年12月26日生まれ。東京都出身。2014年にAKB48チーム8メンバーとして活動をスタートさせ、8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin！」で3度目のセンターを務めた絶対的エース。6