阪神は１７日、ドラフト４位・町田隼乙捕手が「左示指ＰＩＰ関節内骨折観血的手術」を終え、大阪府内の病院を同日に退院したと発表した。１４日のみやざきフェニックス・リーグ斗山ベアーズ戦（ひむか）で負傷したもよう。今後２軍施設でリハビリを始める。１年目の今季１軍出場はなく、ウエスタン・リーグでは３１試合の出場で打率１割５分２厘、０本塁打、８打点。球団を通じて「今シーズンはチームの力になることはできませ