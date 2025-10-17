◆みやざきフェニックス・リーグＤｅＮＡ―巨人（１７日・生目第２）巨人のリチャードが２試合連続本塁打を放った。みやざきフェニックス・リーグ、ＤｅＮＡ戦に「４番・三塁」でスタメン出場。４点リードの５回１死で、カウント１―１から颯の投じた球を捉えた。強烈な破壊音を残した打球は左中間の防球ネットに到達。貴重な追加点となるソロだ。前日の同リーグ・くふうハヤテ戦でもソロを放っており、２戦連発になった。