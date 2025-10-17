ロシア軍がウクライナ南部戦線で北朝鮮製クラスター弾を搭載した小型ドローンを使用していた事実が確認された。北朝鮮がロシアへの軍需支援の範囲を、砲弾・弾道ミサイルからさらに発展させ、先端兵器の改造技術にまで拡大しているとの分析が出ている。16日（現地時間）、米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）によると、英国の紛争兵器研究所（Conflict Armament Research＝CAR）は、最近ウクライナ南部ヘルソン近郊で回収されたロシ