塚田うさぎさんの漫画「画像認証がうまくいかない」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。インターネットサービスのログイン時に、ロボットではないことを証明するための「画像認証」。表示されたアルファベットや数字を入力するシステムですが、作者が困っているのは…という内容で、読者からは「ものすごく分かります！」「これはほんとに難しい」などの声が上がっています。私はロボット…？と疑