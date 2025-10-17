俳優の山崎樹範（51）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻で俳優の吉井怜（43）と共に「次の仕事のお勉強の為」と裁判の傍聴に行ったことを明かした。【写真】「久しぶりに2人でお出かけ」青空の下で爽やか2ショットの山崎樹範＆吉井怜夫妻「久しぶりに2人でお出かけ。朝から電車で霞ヶ関へ。初めて見る裁判は厳粛でとても緊張しました。1人じゃなくて良かった」と報告し、目の当たりにした光景に「ドラマ等では見られない