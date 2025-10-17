１５日、国務院が開いた第１６回テーマ学習会。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京10月17日】中国国務院は15日、「標準のけん引・保障機能強化と標準の高度化による質の高い経済発展の促進」と題した第16回テーマ学習会を開いた。李強（り・きょう）国務院総理が学習会を主宰した。