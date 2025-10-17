１６日、シュワルツマン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京10月17日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は16日、米投資大手ブラックストーンのスティーブン・シュワルツマン会長兼最高経営責任者（CEO）と北京で会見した。１６日、シュワルツマン氏（左）と会見する王毅氏。（北京＝新華社記者／申宏）