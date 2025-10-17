16日に東京・練馬区の青梅街道で、女性が車にはねられ死亡したひき逃げ事件で、警視庁は現場から逃走していた38歳の男を逮捕しました。警視庁によりますと、西潟一慶容疑者は、16日午前3時前、練馬区関町南の青梅街道で乗用車を運転中に、自転車に乗っていた劇団員の高橋智子さんをはねてその場から逃走し、高橋さんを死亡させた疑いがもたれています。警視庁は現場付近の防犯カメラの捜査などを進めて、西潟容疑者の車を特定し、