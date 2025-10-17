「SnowMan」岩本照（32）が17日に都内でテレビ朝日系10月期金曜ナイトドラマ「恋する警護24時season2」（毎週金曜後11・15、17日スタート）の制作発表記者会見に出席した。運動神経抜群かつ冷静沈着な判断力を持ち合わせたボディガードのスペシャリスト・北沢辰之助を演じる。シーズン1で結ばれた白石麻衣演じる弁護士・岸村里夏との遠距離恋愛模様も今作の見どころ。「遠距離恋愛をするとしたら」という質問に「僕は一緒