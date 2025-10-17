天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが１１月１７〜２２日の６日間の日程で、ラオスを公式訪問されることが、１７日の閣議で了解された。愛子さまの外国公式訪問は初めて。日本とラオスの外交関係樹立７０周年にあたり、同国政府から招待があった。宮内庁によると、愛子さまは１７日に東京・羽田から民間機で出発。タイ経由で首都ビエンチャン入りし、１８日にトンルン・シースリット国家主席を表敬訪問される。１９日は現地の若者