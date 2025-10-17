阪神は１７日、町田隼乙捕手が「左示指ＰＩＰ関節内骨折観血的手術」を無事に終え、大阪市内の病院を退院したと発表した。町田は１４日のフェニックス・斗山戦（ひむか）で負傷したもよう。球団を通じ「今シーズンはチームの力になることができませんでしたが、しっかりとリハビリと練習を積み、来シーズンこそはチームの戦力になれるよう、必死に頑張りたいと思います」とコメントした。今後リハビリを行う。１年目の今季は