日本サッカー協会（JFA）は17日、10月22日（水）より集合しカタール・ドーハで行われるFIFA U-17ワールドカップに臨むU-17日本代表メンバー21名を発表した。チームを率いるのは廣山望監督。招集リストは以下の通り。GK：21．平野稜太（大分トリニータU-18）1．村松秀司（ロサンゼルスFC/USA）12．松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）DF：3．田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）17．竹野楓太（神村学園高）4．藤井翔大（横浜F