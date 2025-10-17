ソラシドエアは、東京・二子玉川ライズで「ソラシドエア Presents グリーンスカイフェスタ2025」を11月15日と16日に開催する。九州・沖縄など就航地の自治体による特産物などの販売や観光PRを行うほか、オリジナル商品を販売するソラシドエアブースを設置する。ステージでは、抽選会や制服着用会、各地域のご当地キャラクターが登場するイベントなどを開催する。詳細な実施内容は、決定し次第特設ウェブサイトにて公表する。場所は