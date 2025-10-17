JR東日本らは、臨時寝台特急「サンライズ出雲91・92号」を年末年始に東京〜出雲市駅間で運転する。運転日は東京発の下り「91号」が12月30日と2026年1月4日、出雲市発の上り「92号」が12月29日と2026年1月3日。車両は285系7両編成を使用する。東京〜出雲市駅間の所要時間は91号が15時間11分、92号は16時間18分となっている。■ダイヤサンライズ出雲91号東京（22：21）〜出雲市（13：32+1）／12月30日、2026年1月4日サンライズ出雲