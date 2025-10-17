タレントの堀ちえみが16日に自身のアメブロを更新。大阪府北堺警察署で1日署長を務めたことを報告した。この日、堀は「メイクをしてから、制服を着ました」と切り出し「大阪府北堺警察署 森田直樹署長から、任命を受けて務めさせていただきます」と1日警察署長に任命されたことを報告。「制服着ると緊張感増すわ」と心境を述べ「やはり制服というのは、どの制服も大変動きやすいので、よく出来ていて凄いなぁ…と思います」とつづ