Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜後11：15）が17日からスタート。同日には東京にある同局内で制作会見が行われ、岩本、白石、藤原丈一郎（なにわ男子）、成海璃子が出席した。【全身ショット】カッコイイ…シックなグレーのスーツで登場した白石麻衣会見の冒頭では、まさかの鉄パイプを持った暴漢が乱入。岩本が見事なアクションを披露