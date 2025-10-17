ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、全国300店舗突破を記念して、10月20日(月)〜10月24日(金)の5日間限定で「ワッパー祭り」を開催する。期間中、各日14時からバーガーキング公式アプリにて、『ワッパーチーズ セット』『ダブルワッパーチーズ セット』『スモーキーBBQワッパー セット』『テリヤキワッパー セット』『スパイシーワッパー セット』の5種が、通常価格より最大30%オフとなる300円引きで購入できるクーポンを