プリンセス・ジュリアナ空港は島のオランダ側、シントマールテン側に位置しており、ＫＬＭオランダ航空の飛行機が定期的に到着する/Shutterstock（ＣＮＮ）観光客がビーチに立ち並ぶ中、ボーイング７８７型機「ドリームライナー」が頭上３０メートル足らずの位置を降下していく。居合わせた人は両手を宙に上げ、写真撮影のポーズ。後日、撮影した写真が本物なのか尋ねられるかもしれない。カリブ海北東部のセントマーチン島にある