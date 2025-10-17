【モデルプレス＝2025/10/17】お笑いコンビ・エルフの荒川が10月17日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】エルフ荒川「反響ありすぎ」別人級ヘアで印象ガラリ◆エルフ荒川、ぱっつん前髪×ピンクヘアを披露16日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（よる8時〜）にて、番組内の“前髪ぱっつんチェンジ”に出演した荒川。「扉開かせてもらいました」とつづり、いつもの