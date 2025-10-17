ananトレンド大賞2025、ライフスタイル部門で注目するのは、ノスタルジックな色みや粗めの質感など、独特の持ち味が魅力のフィルムカメラ。ピントを合わせにくい、暗い場所での撮影が難しいなど、使いこなすには技術が必要だが、そこにハマる人が続出中。【フィルムカメラ】フィルムならではの味があり、手間がかかるところに魅力が「今はスマホのカメラで、瞬時に美しい写真が撮れる時代。だからこそ少しブレた写真や、撮った写真