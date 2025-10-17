ロッテは１７日、来春のキャンプ地の変更を発表した。チーム強化を目的にして、１軍は宮崎・都城市から１次キャンプをスタート。２次キャンプを沖縄・糸満市で行う。２軍は沖縄・石垣島で１次キャンプを始め、宮崎・都城市で２次キャンプを実施する。今春まで１軍は沖縄・石垣島でキャンプインしていた。休日等のキャンプ日程詳細は１１月下旬に発表になる。今季のパ・リーグ最下位からの浮上を目指すサブロー新監督は、今秋の