◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の１３番で２罰打を科された２０２２年大会覇者の蝉川泰果（アース製薬）は第２Ｒで４バーディー、２ボギーの６８と伸ばし、通算２オーバーまで盛り返した。第１Ｒの残り３ホールをプレー後、第２Ｒをホールアウト。「合計２１ホールで３つ伸ばせたことは良かっ