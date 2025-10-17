「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の全世界累計観客動員数が、１３日までに７７５３万人、総興行収入が約９４８億円（６億５４００万ドル、※１ドル＝１４５円換算）を記録したことが１７日、発表された。今年公開の映画の中では第５位にあたる（ＳｏｎｙＰｉｃｔｕｒｅｓＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ調べ）。９月１２日から公開が始まった中北米では、累計興行収入が１億２８６２万ドルを突破。外国映画