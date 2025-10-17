主人公・さほは、中学時代からの友人・ふうかとの関係に悩まされています。趣味が合う2人は、社会人になってからも頻繁に遊ぶ仲。しかし、ふうかは遅刻の常習犯。何度注意しても遅刻癖が治りません。ただ、今回は共通の友人の結婚式に招待されたため、渋々2人で向かいます。素敵な結婚式に感動したのも束の間、帰りの電車でトラブルが発生します…。著者･まえだ永吉(@eikiccy)さんが描く、友人とのトラブル漫画『親友だと思ってい