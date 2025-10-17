ハイレゾ対応Bleutoothトランシーバー「UP Travel」 エミライは、iFi audioブランドの新製品として、スイッチで送信/受信機能を切り替えることができるハイレゾ対応Bleutoothトランシーバー「UP Travel」を10月24日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は17,600円前後。 3.5mmステレオミニプラグを備えた、小型のBluetoothトランシーバー。例えば、送信モードに