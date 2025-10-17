17日朝、富士宮市の市道で、自転車と軽ワゴン車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた17歳の男子高校生が死亡しました。警察によりますと、17日午前7時ごろ、富士宮市神田川町の市道で、軽ワゴン車と自転車が交差点で出会い頭に衝突しました。この事故により、自転車に乗っていた富士宮市神田川町の高校3年の男子生徒（17）が搬送先の病院で死亡しました。軽ワゴン車を運転していた男性教諭（41）に、けがはありませんでした。