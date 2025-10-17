3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが16日夜、公式YouTubeチャンネルで生配信を行い、2025年12月31日で『フェーズ2』を完結することを発表しました。2015年にメジャーデビューしたMrs. GREEN APPLE。2020年に、『フェーズ1』完結を宣言し、突如活動休止を発表。約1年8か月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に『フェーズ2』開幕として活動を再開しました。そして、今月14日にバンドのSNSが更新され、「大切なお