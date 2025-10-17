インフルエンザの感染者数が、8週連続で増加しています。厚生労働省によりますと今月12日までの1週間に全国の定点医療機関であわせて9074人の患者数が確認され、1医療機関あたり2.36人となりました。前の週1.56人と比べ1.5倍となっていて、8週連続で増加しています。都道府県別では沖縄県が14.38人と最多で、東京都が4.76人、神奈川県4.21人などとなっています。全国の保育所や小・中・高校などで学級閉鎖などで休みとなっているの