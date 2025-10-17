新潟県では１８日から１９日にかけて夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと、前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進み、北陸地方を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が停滞したり、予