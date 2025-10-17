¶À±Û¤·?Ì©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È?¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿T-²¬ÅÄ¤È¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤¹¤¢¤ä¤µ¤ó¤Î?¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ì¿Í¤¸¤ãÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤Þ¤¹¤¢¤ä¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢£Ô¡Ý²¬ÅÄ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ T-²¬ÅÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤¹¤ëÇ®¡¹¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«