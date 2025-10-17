＜日本オープン2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ゴルファー日本一決定戦の第2ラウンドが進行している。午前スタートの全選手がホールアウトし、ツアー未勝利の34歳・原敏之がトータル3アンダー・単独首位に立っている。【LIVE】真剣な面持ちでラインを読む石川遼1打差2位タイにマックス・マクグリービー（米国）とキム・ソンヒョン（韓国）。2打差4位タイには河本力、清水大成、勝俣陵、サド