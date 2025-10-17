自動車メーカーのスズキ(本社・浜松市)は10月17日、昨シーズン、スノーボードアルペン種目のワールドカップで総合優勝し、2026年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪でのメダル獲得が期待される三木つばき選手(22)=静岡県掛川市出身=とスポンサー契約を結んだと発表しました。 三木選手は、昨季のワールドカップで総合優勝、2025年3月にスイスで行われた世界選手権でも回転で優