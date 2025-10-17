10月16日夜、静岡市葵区の100円ショップで、10代の女性のスカートの中を盗撮しようとした疑いで、23歳の男が現行犯逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡市葵区羽鳥に住む自称・会社員の男（23）です。警察によりますと、男は16日午後7時頃、静岡市葵区の100円ショップで、県中部に住む面識のない10代の女性のスカートの中を、スマートフォンで盗撮しようとした疑いが持たれ