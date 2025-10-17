■MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース3−1ブルワーズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）【一覧】大谷翔平らドジャースが2年連続WS進出へ MLBプレーオフ日程＆結果ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ第3戦でブルワーズに勝利し、3連勝で2年連続ワールドシリーズ（WS）進出に王手をかけた。大谷翔平（31）は初回の第1打席で、今プレーオフ初の三塁打をマークするなど4打数1安打（2三振）。スランプぎみの打撃に