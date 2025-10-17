将棋の第38期竜王戦七番勝負第2局が10月16・17の両日、福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で指され、藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）が佐々木勇気八段（31）に68手で勝利した。第2局は午後2時13分と早い時間での終局となり、シリーズ成績は藤井竜王の2連勝に。注目の第3局は10月31日・11月1日に京都市の「総本山仁和寺」で指される。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 終局後の表情（生中継中）藤井竜王