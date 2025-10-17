マリナーズは１６日（日本時間１７日）、本拠地シアトルで行われたブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦に２―８で敗れ、対戦成績は２勝２敗のタイとなった。前夜の第３戦と同様、先手をとった。２回、５番ネーラーが通算２２１勝のレジェンド右腕シャーザーからのポストシーズン（ＰＳ）２号ソロ。外角のチェンジアップを捉え、中堅右へ運んだ。中継した米ＦＯＸの実況アナウンサーは「マリナーズ