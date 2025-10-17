巨人はアルベルト・バルドナード投手（３２）が１７日に帰国したと発表した。入団３年目のバルドナードは今季開幕一軍メンバーに選出されるも、成績不振により２度も一軍登録を抹消された。一軍では昨季よりも３９試合減となる１９試合に登板。防御率は３・２９と歯がゆい結果に終わった。そんな左腕はシーズン終盤に新たな試みを行った。それは新フォームへの変更だ。シーズン最終戦・中日戦（１日＝東京ドーム）に３番手と