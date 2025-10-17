大リーグ・ロサンゼルス・ドジャース婦人会のインスタグラムの2025年10月17日の投稿に、大谷翔平選手の妻・真美子さんが登場した。コメント欄には、「真美子さん、可愛い」といった声が寄せられている。「NLCS第3戦...頑張ろう、みんな！」日本時間17日午前、ドジャースは本拠地・ドジャースタジアムで、ミルウォーキー・ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦を行い、3対1で勝利した。婦人会のインスタグラム