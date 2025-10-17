女優の伊藤沙莉（31歳）が、10月16日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。最近あった予想外のハッピーな出来事について語った。「予想外のハッピー」についての話題となり、伊藤沙莉が「予想外のハッピーっていうか、そもそもベースハッピーの話なんだけど、予想外より以前になんかまさかそんな風にっていう感じだったんだけど」と前置きして、自宅からたまたまどこかでやって