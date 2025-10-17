153.55ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 153.01エンベロープ1%上限（10日間） 151.59一目均衡表・転換線 151.4910日移動平均 150.12現値 149.98エンベロープ1%下限（10日間） 149.7521日移動平均 149.38一目均衡表・基準線 147.93200日移動平均 147.70一目均衡表・雲（上限） 147.27100日移動平均 147.19一目均衡表・雲（下限） 145.95ボリンジャーバンド2